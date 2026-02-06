Sahte Diplomalara Avukatların Hedef Olduğu İddiası

6 Şubat depremlerinin üstünden üç yıl geçmesine rağmen, “sahte diploma” davalarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Depremde hayatını kaybeden avukatların, Nesibe Kaya Zabun, Bestami Uğur Alkan ve Ali Mert İnce’nin mezuniyet belgeleri de tahrif edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yana 3 yıl geçti. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, 15 hukuk fakültesi mezuniyet belgesinin, sahte diploma davası sanıkları tarafından tahrif edildiğini ve bunlardan 3’ünün, 6 Şubat 2023 tarihinde hayatını kaybeden avukatlara ait olduğunu aktardı. Bu kişilerin üniversite kayıtlarının sistemden silindiği ve belge talep edenlerin yeni kayıtlarının eklendiği belirlendi.

“ADLARINI KULLANARAK ALAY ETMİŞLER”

Sahte e-imza kullanarak sahte üniversite diploması alınması ve notların yükseltilmesi ile ilgili hazırlanan iddianamede, “Ülkemizde meydana gelen deprem neticesinde Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde vefat eden avukatların listelerini temin etmek suretiyle birbirlerine göndererek, ülkemizin kıymetli hukuk insanlarının ölümüyle dalga geçercesine birbirlerine rahmet dilediklerini ileten mesajlar gönderdikleri tespit edildi” denildi. Depremde hayatını kaybeden avukatların diploma bilgileri üzerinden yaşanan hukuki süreçler detaylandırıldı.

“KAYIPLARIN ARDINDA YARGI SÜREÇLERİ”

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu avukat Nesibe Kaya Zabun, Kahramanmaraş’ta yıkılan Ezgi Apartmanı’nda avukat eşi Ahmet Can ve 6 aylık bebekleri Asude ile birlikte hayatını kaybetti. Bu apartmanla ilgili davada, 2’si tutuklu, 1’i firari olmak üzere 12 sanık yargılanıyor. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu avukat Bestami Uğur Alkan, Hatay’da yıkılan Firuz Mutlu Apartmanı’nda eşi Özge ve 12 günlük bebekleri Arven ile birlikte yaşamlarını yitirdi. Bu apartmanla ilgili davada ise 5 sanık tutuksuz yargılanıyor. Malatya’da yıkılan Güner Sitesi’nde hayatını kaybeden stajyer avukat Ali Mert İnce, annesi, kız kardeşi, dedesi, babaannesi ve kuzeniyle birlikte yaşamını yitirdi. Bu apartmanla ilgili davada ise 7 sanık, 8 ile 12 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.