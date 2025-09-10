Sahte E-imza Sistemi İle Dolandırıcılık

ANKARA’DA BÜYÜK BİLİŞİM SUÇLARI OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, gelen bir ihbar üzerine başlatılan soruşturmalarda, kamu görevlileri adına sahte e-imzaların üretildiğini ve bununla birlikte çeşitli kamu kurumlarının sistemlerine izinsiz erişim sağlandığını ortaya çıkardı. Ayrıca, sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlendiği de tespit edildi. Soruşturma sonucunda 37’si tutuklu olmak üzere toplam 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı ve davalar açıldı.

İLK İDDİANAME HAKKINDA DETAYLAR

İlk iddianamede 134 sanık hakkında, “ÖSYM Kanunu’na muhalefet”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Bilişim sistemine girme” ve “Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” suçlamalarıyla 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İkinci iddianamede ise 65 sanık aynı suçlamalarla 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Hazırlanan iddianameler, Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DAVA SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Davanın ilk duruşması, 12 Eylül Cuma günü Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Soruşturma kapsamında kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarının kopyalanarak, sistemlere yetkisiz erişim sağlandığı ve sahte sürücü belgeleri ile sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlendiği vurgulandı. İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı ve birçok üst düzey yöneticinin e-imzalarının kopyalandığı ifade edildi.

ÜNLÜ İSİMLER DE İDDİANAMEDE

İddianamede, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’in dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun da yer aldığı belirtildi. Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü’nden yasa dışı mezuniyet kayıtları oluşturulduğu tespit edildi. YÖK Başkanlığı tarafından gönderilen yazıda, şahsın herhangi bir mezuniyet veya öğrenci kaydının bulunmadığı bildirildi. Osmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kişisel verilerimi kullanarak adımı taşıyan sahte belgeler üreten ve bu organizasyonun içinde yer alan herkes hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur” şeklinde ifadelere yer verdi.

SAHTE DİPLOMA SİSTEMİ VE YAPILAN USULSÜZLÜKLER

İddianamede sanıkların, bazı elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların ofisleri üzerinden, sahte sürücü belgeleri ve T.C. kimlik kartları kullanarak kamu kurumlarında görevli yöneticiler adına elektronik imza başvurusunda bulunduğu ve bu imzalarla kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağladığı ifade edildi. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden avukatların bilgilerinin kullanılarak, bu kişilerin üniversite kayıtlarının silinip, başka kişilerle değiştirilerek sahte mezuniyet belgeleri oluşturulduğu bildirildi.