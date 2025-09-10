Sahte E-imza Skandalı: Ne Oldu?

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, kamu görevlileri adına sahte e-imzalar üreterek çeşitli kamu kurumlarının sistemlerine izinsiz erişim sağlandığı ve sahte diploma ile sürücü belgesi düzenlendiği tespit edildi. Bu kapsamda 37’si tutuklu toplamda 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlanarak dava açıldı.

İLK VE İKİNCİ İDDİANAME HAZIRLANDI

İlk iddianamede 134 sanık hakkında; “ÖSYM Kanunu’na muhalefet”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Bilişim sistemine girme” ve “Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” iddialarıyla 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İkinci iddianamede ise 65 sanık hakkında aynı suçlardan 5 yıldan 50 yıla kadar değişen hapis süresi istendi. Hazırlanan iddianameler, Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DAVANIN İLK DURUŞMA TARİHİ

Davayla ilgili ilk duruşma, 12 Eylül Cuma günü Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarının kopyalanması ve sahte e-imzaların üretilmesiyle birlikte, sürücü belgesi ve sahte diplomalar düzenlendiği belirtildi. İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, başkan yardımcıları ile YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ve 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlarının elektronik imzalarının kopyalandığı ifade edildi. Bu yöntemle birçok farklı meslek grubundan kişiler için usulsüz işlemlerle akademik unvanların elde edildiği kaydedildi.

OSMANLI PADİŞAHININ TORUNU İDDİANAMEDE YER ALDI

Soruşturma kapsamında, Osmanlı Padişahı ikinci Abdülhamid’in dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun da yer aldığı tespit edildi. Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü’nden yasa dışı mezuniyet kayıtları oluşturulduğu belirlendi. İddianamede, YÖK Başkanlığı tarafından gönderilen yazıda şahsın herhangi bir mezuniyet veya öğrenci kaydının bulunmadığı ifade edildi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Osmanoğlu, “Kişisel verilerimi kullanarak adımı taşıyan sahte belgeler üreten ve bu organizasyonun içinde yer alan herkes hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.” dedi.

SAHTE DİPLOMA SİSTEMİNİN KURULUŞU

İddianamede, sanıkların bazı elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların ofisleri üzerinden sahte belgelerle elektronik imza başvurusunda bulunduğu, bu e-imzalar ile kamu kurumlarına yetkisiz erişim sağladığı ve bunun sonucu olarak sahte mezuniyet belgeleri oluşturduğu aktarıldı. Ayrıca sanıklara ait elektronik materyal incelemeleri sonucunda, 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden avukatların listelerine ulaşarak, bu kişilerin üniversite kayıtlarının silindiği ve ardından hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden diğer kişileri kayıt ettikleri belirtildi.