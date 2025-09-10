Sahte E-imza Skandalı: Padişah Torunu Yer Aldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, gerçekleştirilen bir ihbarla birlikte soruşturmalara başladı. Bu kapsamda, kamu görevlileri adına sahte e-imzaların üretildiği ve çeşitli kamu kurumlarının sistemlerine izinsiz erişim sağlandığı, ayrıca sahte diplomalar ve sürücü belgeleri düzenlendiği belirlendi. Soruşturma sonucunda, 37’si tutuklu toplam 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlanarak dava açıldı.

İLK İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

Birinci iddianamede 134 sanık, “ÖSYM Kanunu’na muhalefet”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Bilişim sistemine girme” ve “Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” suçlamalarıyla karşı karşıya, 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İkinci iddianamede ise 65 sanık, aynı suçlardan 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerle hapis cezası istemiyle yargılanacak. Hazırlanan bu iddianameler, Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

Dava ile ilgili ilk duruşma, 12 Eylül Cuma günü Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarının kopyalanarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imzalar ürettikleri, sistemlere yetkisiz erişim sağladıkları, yanı sıra sahte sürücü belgeleri ve diploma düzenlenmelerine yer verildi. Belirtilen belgelerde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, başkan yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ve 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlarının elektronik imzalarının kopyalandığı ifade edildi. Bu yöntemle, hukukçulardan psikologlara, öğretmenlerden eczacılara uzanan geniş bir yelpazede usulsüz işlemlerle doçentlik ya da profesörlük unvanı elde edildiği iddia edildi.

Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’in dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun da soruşturmada yer aldığı ortaya çıkmış durumda. Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü’nden yasa dışı mezuniyet kayıtları oluşturulduğu belirlendi. İddianamede, YÖK Başkanlığı tarafından gelen yazıda, şahsın herhangi bir mezuniyet veya öğrenci kaydı bulunmadığına dikkat çekildi. Osmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kişisel verilerimi kullanarak adımı taşıyan sahte belgeler üreten ve bu organizasyonun içinde yer alan herkes hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.” şeklinde açıklama yaptı.

SAHTE DİPLOMA SİSTEMİNİ ARAŞTIRMALAR

İddianamede, sanıkların bazı elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların ofislerinden sahte sürücü belgeleri ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurumlarında görevli yöneticiler adına elektronik imza başvurusu ve üretimlerine giriştikleri ifade ediliyor. Bu e-imzalar aracılığıyla kamu kurumlarına yetkisiz erişim sağlamakla kalmayıp, sahte mezuniyet belgeleri oluşturarak YÖKSİS’e ekledikleri, ayrıca çeşitli elektronik sınav sonuçlarını başarısızken değiştirerek başarıya dönüştürdükleri bilgisi de yer aldı.

DEPRESYONDA ÖLENLERİN DİPLOMALARI KULLANILDI

İddianamede sanıklara yönelik elektronik materyal incelemeleri sonucunda, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatların listelerine ulaşıldığı ve bu kişilerin üniversite kayıtlarının silinmesinin ardından, vefat eden avukatların yerine hukuki fakülte mezuniyeti talep eden diğer kişilerin kayıtlarının gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı.