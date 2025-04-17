Sahte Emeklilik Belgeleriyle Araç Sokma

Sahte emeklilik belgeleriyle yurt dışından yüz milyonlarca lira değerinde lüks araç sokmaya çalışan kişilerin yakalandığı kaydedildi. Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Bulgaristan’da emekli olduğu iddia edilen bazı şahısların, yabancı plakalı lüks araçları usulsüz bir şekilde Türkiye’ye sokmaya çalıştığı belirlendi. Belgelerin sahte olduğu tespit edilince, söz konusu araçlar sınır kapısında durdurularak Türkiye’ye girişi engellendi.

YASADIŞI GİRİŞİM AÇIKLANDI

Yapılan incelemelerde, yurt dışında ikamet etme şartını taşımayan ve genellikle çifte vatandaş olan kişilerin, sahte belgelerle Türkiye’ye araç sokmayı hedefledikleri ortaya çıktı. Bu şahıslar, Bulgaristan’dan alınmış gibi gözüken emeklilik belgelerini kullanarak mevzuata aykırı bir işlem yapmayı denediler.

BELGELER DOĞRULANDI

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından belgelerin doğruluğu için Bulgaristan makamlarından teyit talep edildi. Kontroller sonucunda evrakların sahte olduğunun anlaşılması üzerine harekete geçildi.

ARAÇLARA EL KONULDU

Soruşturmayı derinleştiren Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, değerli birçok araca el koydu. Usulsüz işlemlere karışan araç sahipleri hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sahtecilik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.