Sahte Fişlerle Vergi Kaçakçılığı Operasyonu

BURSADAKİ KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Bürosu ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, sahte fişlerin düzenlenerek ticari araçlara akaryakıt alımı yapılmış gibi gösterildiği belirlendi. Bu akaryakıt fişleri, Hazine ve Maliye Bakanlığına gider olarak sunularak, ödenmesi gereken vergilerin kaybına neden oldu.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALAMALAR

Bursa merkezli İstanbul, Ordu ve Amasya’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 35 milyon lira değerinde 12 bin sahte akaryakıt fişi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 11’i, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilirken, A.A. (56) ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SUÇLAMALAR VE HAPİS CEZALARI

Zanlılardan H.A.K. (46), F.Ç. (31), S.Ç. (33), S.B. (33), G.A. (47), T.A. (46), A.T. (43), S.A. (33) ve G.D. (38), “Vergi Usul Kanununa muhalefet”, “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler U.F.Ü. (42) ve V.T. (50) ise adli kontrol şartı ile ev hapsine alındı.