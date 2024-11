Sahte Gıda Ürünleri İncelemesi Devam Ediyor

GIDA GÜVENLİĞİNE YENİ İNCELEMELER

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden sahte gıda ürünleri üzerindeki denetimlerini sürdürüyor. Her gün yeni firmaların isimleri eklenirken, araştırma bulguları oldukça çarpıcı sonuçlar veriyor. Yapılan incelemelerde dana etinin yerine eşek eti, kaşarın içinde nişasta, pul biberin yerine ise boya gibi sahte ürünler tespit ediliyor. Ayrıca, Antep fıstığı yerine ay çekirdeği, dana köfte yerine deri dokusu ve lahmacun içerisinde tavuk taşlığı gibi sahtecilikler de gündeme geliyor.

YENİ EKLEMELER VE BULGULAR

Bakanlık, ‘guvenilirgida.tarimorman.gov.tr’ adresine yeni bilgiler ekliyor. Kıyma başta olmak üzere et ürünlerinde ve özellikle etlerde tek tırnaklı hayvan eti (at, eşek, domuz ve katır) kullanıldığı belirlendi. Peynirlerde süt kullanılmaması ve et dönerlerde dil eti çıkması da göz önünde bulundurularak, durumu alarm verici bir hale getiriyor. Bu bulgular, kamuoyunun gıda güvenliği konusundaki hassasiyetini artırıyor.