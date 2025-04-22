Haberler

Sahte İçki Nedeniyle 105 Ölüm

SAHTE İÇKİDEN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

ANKARA’da son 2 ayda sahte içki nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 105’e ulaştı. Yapılan soruşturma sürecinde tutuklu olan kişi sayısı ise 43 olarak belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki imal eden ve satanlara yönelik sürdürülen soruşturmalarda 43 kişi tutuklandı, 50 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖREN HASTALAR

Sahte içki kullanımı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının yükselmesinin yanı sıra, 29 kişinin de yoğun bakımda tedavi süreci devam ediyor. Bu durum, toplumda sahte içki kullanımının artış gösterdiğine dair endişeleri artırıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Arkas Spor, Fenerbahçe’yi Ziyaret Edecek

Arkas Spor, Efeler Ligi play-off 3-4 etabında Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak. Ekip, galibiyet alarak seriye iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Haberler

Guangzhou’daki Kanton Fuarı’nda iFLYTEK

137. Kanton Fuarı'nda Türk iş insanı Cemil Cihan, iFlytek'in çift ekranlı akıllı çeviri cihazını alarak, iş hayatında Çinli bağlantılarını artırmayı hedefliyor. Fuar, 31.000 firma ile düzenleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.