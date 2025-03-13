Sahte İçki Nedeniyle Ölüm Vakaları Artıyor

Son günlerde özellikle Ankara’da olmak üzere birçok bölgede sahte içkiden kaynaklanan ölüm olayları artış gösteriyor. Sahte içki, daha ucuz olan metil alkol kullanılarak üretiliyor ve bu durum ciddi sağlık problemlerine yol açıyor. Peki, sahte içki nedir ve neden ölümcül etkileri olabiliyor?

Sahte İçki ve Sağlık Tehlikeleri

Sahte içki, genelde insan sağlığına son derece zarar veren metil alkol kullanılarak imal ediliyor. Metanol ve etil alkol arasındaki fark, tat ve koku açısından belirgin bir ayırt edici özellik taşımıyor, bu nedenle sahte içkilerin tespit edilmesi oldukça zorlaşıyor. Fakat, metanol içeren içkiler içildikten yaklaşık 6 saat sonra ciddi sağlık sorunları çıkarmaya başlıyor.

Metanolün Vücutta Yarattığı Etkiler

Metanol, karaciğer tarafından İşlendiğinde, etil alkolden farklı olarak formik asit, formaldehit ve formate gibi zararlı bileşenler oluşturuyor. Bu maddeler vücutta asidoza sebep olarak hücrelerin oksijensiz kalmasına ve tahribatın başlamasına neden oluyor. Öncelikle gözlerdeki etkiler kendini gösteriyor. Metanol miktarı yüksekse, göz siniri hücreleri ölüyor ve bu durum kalıcı körlüğe yol açabiliyor. Ayrıca böbrekler de ciddi hasar görebiliyor.

Farkındalık ve Korunma

Metanolün vücutta yarattığı yıkıcı etki hayati tehlike arz ediyor. Yüksek miktarlarda metanol alındığında, bu maddelerin ölümcül etkiye sahip olabileceği biliniyor. Sahte içki tüketiminden kaynaklanan can kaybı sayısındaki artış, bu konuda farkındalık oluşturulmasının önemini vurguluyor. Uzmanlar, sahte içki tüketiminden kaçınılması gerektiğini ve içki alırken özen gösterilmesi gereken bir durum olduğunu belirtiyor. Sağlık riski taşıyan içkilere karşı duyarlı davranmak, hayati tehlikeleri önlemenin en etkili yolu oluyor.