Sahte İçki Ölümleri Artıyor, 65 Kişi Öldü

SAHTE İÇKİDEN KAYNAKLI CAN KAYIPLARI DEVAM EDİYOR

Sahte içki kaynaklı can kayıpları artmaya devam ediyor. Dün başkent Ankara’da 63 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca, 36 kişinin yoğun bakımda tedavi süreçlerinin sürdüğü belirtildi. Son olarak, 2 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

SAHTE İÇKİ FACİASINDA ÖLÜM SAYISI YÜKSELDİ

Bu gelişmelerle birlikte sahte içki yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 65’e yükseldi. Hastanelerde entübe durumda olan hasta sayısı ise 15 olarak aktarıldı. Hayatını kaybeden kişilerin yaş ortalamasının 60 olduğu bilgisi de paylaşıldı.

YEDİ İLDE OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreticileri ve satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren bu çalışma kapsamında, Ankara merkezli olarak Konya, Düzce, Eskişehir, Niğde, İzmir ve İstanbul’da 7 ilde toplam 56 operasyon düzenlendi.

TUTUKLANAN VE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Yapılan operasyonlarda 155 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 35 kişi tutuklanırken, 37 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 19 bin 935 şişe sahte içki, 7 etil alkol damıtma kazanı, 240 ton sahte içki yapımında kullanılan etil ve metil alkol, 7 bin 63 sahte içki üretiminde kullanılan materyal ele geçirildi.