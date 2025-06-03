Sahte İmza İddiası Devam Eder

SİİRT ÜNİVERSİTESİ’NDE SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nde sahtecilik iddiaları üzerine yürütülen soruşturma sürüyor. 2023 yılında Rektör Nihat Şındak’ın imzasının taklit edildiği yönündeki iddialar, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde ortaya çıktı. Üniversiteye alınan malzemelere dair belgelerdeki imzaların sahte olduğu, Rektörlüğe rapor edildi.

REKTÖR İDDİALARIN REDDEDİYOR

Rektör Şındak, bahsi geçen imzaların kendisine ait olmadığını belirterek, Döner Sermaye İşletme Müdürü ile iki personeli hakkında resmi soruşturma başlatmış durumda. Devam eden soruşturma sürecinde, Döner Sermaye İşletme Müdürü’nün avukatı tarafından yapılan itiraz neticesinde Danıştay, kararın usule uygun olmadığını belirtti. Ayrıca, dosyanın genişletilmesine ve Rektör Nihat Şındak, Rektör Yardımcısı Tekin Şahin ve Kimya Tesisi Müdürü Orhan Baytar’ın şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil edilmesine hükmetti.

Soruşturma süreci, Yükseköğretim Kurulu tarafından atanacak bağımsız bir komisyon tarafından sürdürülecek.