Sahte Kabadayı, Ekstra Karakterlerle Buluşuyor

SAHTE KABADAYI FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyicileri ekranlarına kilitleyen Sahte Kabadayı filmi, sinemada gösteriminden sonra artık televizyon ekranlarında da izleyenleriyle buluşuyor. Sahte Kabadayı filmini izleyecek olanların merak ettiği konular arasında, filmın hikayesi, oyuncu kadrosu ve özeti dikkat çekiyor.

KEMAL’İN HİKAYESİ

Mafya babasının oğlu olan Kemal, babasının bu kimliğinden habersiz bir şekilde tren garlarında pişmaniye satıyor. Saf ve pek de zeki olmayan Kemal, önüne gelen herkesle ters düşme eğiliminde. Babası, bir iş görüşmesi sırasında Muhtar isimli bir adam tarafından öldürüldükten sonra, Kemal babasının mirasının bölündüğünü öğreniyor. Bu süreçte, babasının sağ kolu olan avukat ona ulaşarak durumu açıklıyor. Avukat sayesinde, Kemal İstanbul’un en ünlü kabadayılarının mekanlarını ziyaret ederek, “Baba’nın oğlu Kemal” olarak tanınmaya başlıyor. Muhtar’ı babasının katili olduğunu bilmeden yanında gezdiren Kemal, Muhtar’ın tuzaklarından sürekli kurtulmayı başarıyor ve olaylar gelişiyor.

OYUNCU KADROSU

Filmin önemli karakterleriyle beraber oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Başlıca roller;

– Kemal Sunal – Kemal

– Kazım Kartal – Muhtar

– Yavuz Selekman – Hamdi

– Mümtaz Ener – Avukat Kamil

– Hakkı Kıvanç – Hayri

Ayrıca filmdeki diğer karakterler: Kulaksız İbo, Dikiştutmaz Sabri, Muhtar’ın Fedaisi gibi birçok figür, hikayede etkin rol oynuyor.

ÇEKİM YERLERİ VE YILI

Film, 1983 yılında çekilmiş olup, çekimlerin büyük kısmı İstanbul’un çeşitli semtlerinde ve stüdyolarında gerçekleştiriliyor. Bu mekanlar, filmin atmosferine katkıda bulunarak seyirciye gerçek bir İstanbul deneyimi sunuyor. Sahte Kabadayı, hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor.