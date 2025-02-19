Sahte Katil Balinalar Tazmanya Kıyısında Karaya Vurdu

TÜM DÜNYADA SEVİLEN BİR TÜR

Avustralya’nın Tazmanya eyaletinde 150’den fazla sahte katil balina karaya vurdu. Yetkililer, kurtarma ekiplerinin hala hayatta kalan balinaları kurtarmak için çaba sarf ettiğini ifade ediyor. Karaya vuran 157 sahte katil balinadan yalnızca 90’ının hayatta olduğu bildiriliyor.

Yapılan açıklamada, hayatta kalan sahte katil balinaların yüzdürülmesi için gerçekleştirilen girişimlerin başarısız olduğu vurgulanıyor. Bu nedenle, hayatta kalan balinalara ötanazi uygulanacağı kaydediliyor. Sahte katil balinalar, katil balinalara benzer görünümüyle bilinen ve nesli tükenmekte olan bir okyanus yunusu türü. Bu tür, 6,1 metreye kadar uzunluğa ulaşabiliyor ve ağırlıkları 500 kg ile 3 ton arasında değişiyor.