Sahte Mama Operasyonu, 4 Milyon TL

İZMİR’DE SAHTE HAYVAN MAMASI ÜRETİMİNE OPERASYON

İzmir’in Menderes ilçesinde, sahte evcil hayvan maması üretimi yapan bir depoya jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 300 bin TL olan taklit ürünler ele geçiriliyor. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

DEVELİ MAHALLESİ’NDEKİ DEPODA YAPILDI

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Develi Mahallesi’ndeki bir depoda sahte evcil hayvan maması üretildiği ihbarı üzerine harekete geçiyor. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aramalarda, dünyaca ünlü markaların taklit edildiği ve toplamda 15 tonun üzerinde sahte kedi ve köpek maması üretildiği anlaşılıyor. Ayrıca, bin litre sahte kedi kumu, 17 bin 510 adet sahte ambalaj, baskı makineleri, teraziler ve diğer üretim ekipmanları da yakalanıyor.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON 300 BİN TL

Operasyon sonucunda ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 300 bin TL olduğu belirleniyor. Depoda bulunan bir şüpheli şahıs hakkında ise Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatılıyor.