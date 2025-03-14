Sahte Medyumluk Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

SAHTE MEDYUMLUK OPERASYONU

Sakarya merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, sosyal medya platformları üzerinden sahte medyumluk yaparak vatandaşlardan toplamda 87 milyon lira dolandıran 28 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 5’i tutuklandı, 19’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4’ü ise savcılık ifadesinin ardından özgür bırakıldı. Operasyon sırasında ele geçirilen materyaller, büyü için kullanılmakta olan malzemeler arasında yer aldı.

HUKUKİ SÜÇÜN BAŞLATILDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında sahte medyumluk faaliyeti gösteren kişiler hakkında bir soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde, Sakarya merkezli olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden şüpheliler gözaltına alındı. Şanlıurfa, Antalya, İzmir, Kayseri, Bursa, Yozgat, Eskişehir, Manisa, İstanbul ve Ankara’dan toplam 28 şüpheli, bu operasyonla birlikte ele geçirildi ve süreç içerisinde savcılığa sevk edildi.

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Operasyona ilişkin detaylar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya aracılığıyla duyuruldu. Bakan Yerlikaya, açıklamasında “Sosyal medya platformları üzerinden ‘büyü yapma/bozma, bağlama büyüsü’ adı altında paylaşımlar yaparak, iletişime geçtikleri şahıslardan ‘işlem ücreti’ adı altında para talep etmekte ve vatandaşların mobil bankacılık hesap bilgilerini ele geçirerek, rızaları olmaksızın mevcut bakiyelerini farklı hesaplara transfer ettikleri MASAK raporlarıyla tespit edildi” şeklinde bilgilendirme yaptı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dolandırıcıların operasyonu sırasında çekilen görüntüler de basına yansıdı. Bu görüntülerde, polisin gerçekleştirdiği ev baskınları, elde edilen materyaller ve şüphelilerin adliyeye sevk edilme anları yer alıyor. İşlem sırasında gerçekleştirilen operasyon, vatandaşların dini duygularını istismar eden bu şahıslara karşı alınan ciddi bir önlem olarak dikkat çekiyor.