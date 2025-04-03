Sahte MİT Görevlisi Dolandırıcılığı: 16 Mağdur

ADANA’DA DOLANDIRICILIK OLAYI

Adana’da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) çalışanı olarak gösteren M.A.A. (31), suç ortakları M.K. (54) ve M.K. (58) ile birlikte 16 kişiyi ABD’ye götürme vaadiyle 130 bin dolara dolandırdı. Mağdurların şikayette bulunabilecekleri endişesiyle, komiser yardımcısı S.A. (36) üzerinden kendisini gözaltına aldırmış gibi gösteren M.A.A., polis karakolundan çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Sonrasında tutuklanan yalnızca kendisi değil, M.K., M.K. ve S.A. da yargılandı ve ilk duruşmada serbest bırakıldı.

DOLANDIRICILIK PLANININ DETAYLARI

M.A.A., 2022 yılında M.K. ve M.K. ile birlikte, mağdurların yasadışı yollarla ABD’ye geçebilecekleri vaadiyle 16 kişiyi kandırdı. Mağdurlarına kamu görevlileriyle iyi ilişkileri olduğunu söyleyip güven kazanan M.A.A., onları önce bir Afrika ülkesine oradan da ABD’ye götüreceğini söyledi. Bu süreçte, bir yakınının halı yıkama dükkanında buluşan mağdurlardan toplam 128 bin 400 dolar topladı. Ayrıca, dolandırıcılık sırasında tanıştığı Adana Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı S.A.’yı da MİT görevlisi olduğuna inandırarak, “Seni MİT’e aldıracağım” diyerek kandırdı.

BİRKAÇ ADIMDA ÇÖZÜM VE KAÇIŞ

22 Mayıs 2022’de dolandırıcılık çetesi, 16 mağduru Adana Havalimanı’na çağırarak, ücretsiz sarıhumma aşısı olmaları gerekçesiyle her birinden 100 dolar daha topladı. Mağdurlar, uçağa bindiğinde ve İstanbul Havalimanı’na vardığında şüpheliler ile iletişim kuramayınca dolandırıldıklarını fark etti. Geri döndüklerinde M.A.A.’nın evine gittiler. Bu süreçte devreye giren S.A., M.A.A. ve diğer şüphelileri polis aracıyla görev yaptığı merkezine götürdü. Ancak, S.A. şüphelilere çay ve kahve ikram ettikten sonra serbest bıraktı.

YARGILAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

Mağdurlar savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra, 25 Mayıs 2022’de şüphelilerin yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonla M.A.A. gözaltına alındı ve kendisini MİT görevlisi olarak tanımadığını, kimseyi dolandırmadığını iddia etti. M.K. ve M.K. ise dolandırıcılığı M.A.A.’nın üstlendiğini savundu. 4 şüpheliye karşı 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Duruşmanın ilk aşamasında, sanıkların hepsi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. S.A. ise mahkeme kararıyla görevine döndü. Şikayet üzerine, mağdurların maddi kayıplarının bir kısmının tazmin edildiği belirtildi. Tutuksuz yargılanan şüphelilerin 14 Nisan’da mahkeme önüne çıkacağı bildirildi.