Sahte Pasaport Ve Sürücü Belgeleri Yakalandı

ŞEBEKE ÜYELERİ YAKALANDI

Sakarya’nın Kocaali ve Karasu ilçelerinde, yurtdışında şoförlük yapma amacıyla sahte sürücü belgesi ve pasaport üreten 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayda 2 şahıs tutuklandı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu illegal faaliyetlerin önüne geçmek için Kocaali ve Karasu’da operasyon düzenledi.

EŞZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

Yapılan operasyon, Sakarya ve Kocaeli’deki 7 adrese eşzamanlı olarak gerçekleştirildi. Ekipler, toplamda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda birçok dijital materyal ile sahte sürücü belgeleri ve pasaportlar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıslardan 2’si tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, geri kalan 2 şahıs ise ifade aldıktan sonra serbest bırakıldı.

YURTDIŞI ŞOFÖRLÜK FAALİYETİNE ENGEL OLUNDU

Bu operasyon, yurtdışında şoförlük yapmak isteyen sahte belgeler ile illegal yöntemlere başvuran kişilere karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Jandarma, bu tür suçları önlemek için kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor.