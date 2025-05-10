Sahte Polisler 3 Milyon TL Vurgun Yaptı

SAHTE POLİS ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Bartın polisi, kendisini polis olarak tanıtan ve çeşitli kılıklara giren dolandırıcıları titiz bir çalışma ile yakaladı. İstanbul ve Yalova’da yapılan operasyonlarla 6 kişilik dolandırıcılık çetesi çökertildi. Çetenin, yaklaşık 3 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

DOLANDIRICILIK İHBARIYLA HAREKETE GEÇİLDİ

Bartın’da yaşayan A.S. isimli bir kişi, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların, kendisini 3 milyon TL dolandırdığını belirterek ihbarda bulundu. Bu ihbar sonrasında Dolandırıcılık Bürosu polisleri harekete geçti ve dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma başlattı. Öncelikle, şüphelilerin banka hesap hareketleri detaylı olarak incelendi.

Polis ekipleri, yaklaşık 500 saat boyunca güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek şüphelilerin eşkallerini ve kimliklerini tespit etti. Şüpheli M.S.’nin, Bartın il merkezine 4 farklı araç değiştirerek geldiği ve tanınmamak için kıyafet değişikliği yaptığı belirlendi.

M.S.’nin mağdur A.S.’ye ait paradan 1.5 milyon TL’yi elden teslim aldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit ettikten sonra K.O, A.G, A.S, H.Y, M.S, M.B isimli şahıslara yönelik İstanbul ve Yalova’da 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 6 kişi, Bartın’a getirildi.

ARALARA YAPILAN OPERASYONDA BULUNAN MALZEMELER

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, yapılan aramalarda nitelikli dolandırıcılık olayında kullanıldığı değerlendirilen birçok banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltındaki 6 kişi, sağlık raporu için hastaneye, ardından Bartın Adliyesi’ne götürüldü.