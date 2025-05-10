Sahte Polisler 3 Milyon TL Vurgun Yaptı. Operasyonla 6 Dolandırıcı Yakalandı

SAHTE POLİSLERİN VURGUNUNA YAKALANMAK

Bartın polisi, kendisini gerçek polis olarak tanıtan dolandırıcıları titiz çalışmaları ile yakaladı. İstanbul ve Yalova’da yapılan operasyonlarla, toplamda yaklaşık 3 milyon TL dolandırıcılık yapan 6 kişilik bir çete çökertildi. Sahte polislerin dolandırıcılık faaliyetlerinin ortaya çıkmasına sebep olan amatör bir hatalı işlem, Bartın’da yaşayan A.S. isimli bir bireyin ihbarı ile başladı.

BANKA HESAPLARI İNCELENDİ

Dolandırıcılık Bürosu polisleri, A.S.’nin yaptığı ihbarın ardından, sahte polislerin gerçekleştirdiği dolandırıcılıkla ilgili olarak çalışmalarını derhal başlattı. Şüpheli şahısların banka hesap hareketlerini dikkatle analiz eden ekipler, dolandırıcılık faaliyetlerinin ayrıntılarını ortaya çıkardı.

KAMERA KAYITLARI İZLENDİ

Ekipler, dolandırıcılık olayına karışan şahısların kimliklerini tespit etmek için toplamda 500 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceledi. Yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerden birinin, M.S’nin Bartın’a gelirken 4 farklı araç kullandığı ve tanınmamak amacıyla 3 kez kıyafet değiştirdiği belirlendi. M.S’nin her adımı, polis ekipleri tarafından dikkatle takip edildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, M.S’nin mağdura ait toplam 1.5 milyon TL’nin bir kısmını elden teslim aldığı tespit edildi. Bu suç anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, K.O, A.G, A.S, H.Y, M.S ve M.B isimli şahıslara yönelik olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar ile 6 kişi gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MATERYALLER

Gözaltına alınan şahıslar, Bartın’a transfer edilirken, yapılan aramalarda dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı düşünülen çok sayıda banka kartı ve digital materyal ele geçirildi. Bartın’a getirilen şahıslar, emniyetteki ifadeleri ve işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye, sonrasında ise Bartın Adliyesi’ne götürüldü.