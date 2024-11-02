Sahte Raporlarla Aileleri Mağdur Ediyorlar!

SAHTE RAPORLAR VE KAZANÇ ODAKLI DÜZEN

Özel gereksinimi olmayan çocuklara düzenlenen sahte raporlar, aileler, öğretmenler ve rehabilitasyon merkezleri için kazanç kapısı haline geliyor. Çocuklar ise bu sürecin bedelini, hayatları boyunca sürecek engellerle ödüyor. Milliyet’ten Ozan Ömer Kadüker’in bildirdiğine göre, sahte raporlarla devletten her ay milyonlarca lira alan dolandırıcıların, çocukların ailelerini tehdit etmesi dikkat çekiyor. Soruşturmalar ve tartışmalar devam ederken, sistemin büyük bir sektöre dönüştüğünün tek kaybedeninin çocuklar olduğu netleşiyor.

KAZANAN HERKES, KAYBEDEN ÇOCUKLAR

Rehabilitasyon merkezleri devletten ödeme alırken, aileler de bu merkezlerden para ve erzak yardımları kazanıyor. Bazı öğretmenler ve okul yöneticileri, yönlendirdikleri her çocuk için komisyon elde ediyor. Hatta bazı müdürler ve öğretmenler, merkezlerin çalışanı olarak işlev gösteriyor. Ne yazık ki, herhangi bir ihtiyacı olmamasına rağmen ‘özel gereksinimli’ olarak rapor verilen çocuklar, hayatları boyunca bu durumun getirdiği sıkıntılarla yüzleşiyor.

AİLELERİN PİŞMANLIKLARI VE KAYGILARI

Türkiye’nin değişik illerindeki velilerle, okul müdürleri ve Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, ailelerin büyük bir pişmanlık içinde olduğu görülüyor. Bir RAM müdürü, “Çocuğun ciddi bir sorunu yok ama rapor çıkarmışlar. Şimdi de pişman olmuşlar. Bize gelip ‘Çocuğumun geleceği kararmasın, raporumuzu iptal edin’ diye ağlıyorlar” dedi. Veliler, raporun yaşamlarını nasıl etkilediğini anlamadıklarını ve birçok olumsuz durumla karşılaştıklarını belirtiyor.

YAŞANAN USULSÜZLÜKLERİN GÖLGESİNDE

Rehabilitasyon merkezlerinde yaşanan usulsüzlükler, eğitimciler tarafından dile getiriliyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Kızıltaş, “Okullarda müdürler prosedür gereği ihtiyacı olan öğrencileri RAM’a yönlendiriyor. Bu bilgilerden belli rehabilitasyon merkezleri haberdar oluyor. Destek eğitim odasında bazı öğretmenler eğitim vermiş gibi gösterip para alıyor” dedi. Uzmanlar, bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor.

DEVLET HARCAMALARI VE RİSKLER

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göreyse, Türkiye’de 3277 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor ve bu merkezler 500 bini aşkın özel eğitime ihtiyaç duyan birey için aylık belirli bir ücret alıyor. Ailelerinin yoğun ekonomik baskılar altında olduğu ifade ediliyor. Rehabilitasyon merkezlerine ödenen miktarın yıllık toplamı 35 milyar TL civarında.

HAYAT BOYU SORUNLARLA YAŞAMAK

Raporu olan bireylerin, hayatlarının her anında zorluklarla karşılaştığı kaydediliyor. Avukat Enes Sencer, “Raporu olanlar en basit işe başlarken bile sorun yaşıyor. Örneğin, mülakatta daha önce alınan raporu nedeniyle bir müvekkilimiz elendi” dedi. Engelli raporu taşımak, birçok resmi işlemde sıkıntılara yol açıyor ve ailelerin yaşamını olumsuz etkiliyor. Raporların iptali için geçen süreç oldukça zorlayıcı ve zaman alıcı oluyor.