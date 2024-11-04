Sahte Tatil İlanlarıyla Dolandırıcılık Yapıldı

SOSYAL MEDYADA SAHTE TATİL İLANLARI

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte bungalov tatili ilanları yayınlayarak 300 kişiyi toplamda 15 milyon TL dolandıran 6 şüpheliyi belirledi. Ekipler, tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Kayseri, Antalya ve Mersin’de eş zamanlı baskınlar düzenleyerek onları yakaladı.

Sakarya’ya getirilen 6 şüpheli, “Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Adliyede yapılan işlemler sonucunda şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 1 kişi hakkında ev hapsi kararı alındı.