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Sahte Tatil İlanlarıyla Dolandırıcılık Yapıldı

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SOSYAL MEDYADA SAHTE TATİL İLANLARI

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte bungalov tatili ilanları yayınlayarak 300 kişiyi toplamda 15 milyon TL dolandıran 6 şüpheliyi belirledi. Ekipler, tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Kayseri, Antalya ve Mersin’de eş zamanlı baskınlar düzenleyerek onları yakaladı.

Sakarya’ya getirilen 6 şüpheli, “Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Adliyede yapılan işlemler sonucunda şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 1 kişi hakkında ev hapsi kararı alındı.

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