Sahura Kalkmadan Oruç Tutmak Caiz Mi?

ORUÇ İBADETİ VE SÜNNETLERİ

İslam dininde oruç ibadeti, imsak vaktinden güneşin batışına kadar yiyecek ve içecekten uzak durmak üzerine kuruluyor. Sahursuz oruç tutmanın dinen geçerli olup olmadığı ise sıkça merak ediliyor. Sahura kalkmadan oruç tutmak, İslam’a göre dinen caiz ve makbul kabul ediliyor. Ancak, sahur yapılmadan oruç tutulmasının günah olup olmadığı soruları sıklıkla gündeme geliyor. Sahura kalkmadan oruç tutmak dinen caizdir ve bu durumda oruç bozulmaz.

SAHURUN ÖNEMİ

Sahur, orucun daha kolay tutulmasını sağlamak ve sağlık açısından faydalı olduğu için tavsiye ediliyor. Hz. Muhammed (s.a.v) bir hadisinde, “Sahur yapınız, çünkü sahurda bereket vardır.” (Buhari, Savm, 20) demiştir. Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19-20 [1921, 1923]; Müslim, Sıyâm, 45-47 [1095-1097]). Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahurda “bereket” olduğunu ifade etmiş ve sahurun, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklılık olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]). Sahurla ilgili Hz. Peygamber’in söz ve uygulamaları, fakihler tarafından sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğu yönündeki görüşleri doğurmuştur (Kâsânî, Bedâî’, 2/105).

SAHURUN MADDİ-MANEVİ FAYDALARI

Âlimler, sahurun oruç tutma gücünü artırdığını ve maddi-manevi bereketlere vesile olduğunu bildiriyor. Sahura kalkmak, kişinin seher vaktini uyanık geçirerek dua ve istiğfar etmesine olanak tanır. Bu şekilde cennet ehlinin özelliklerine sahip olunması sağlanır (ez-Zâriyât, 51/18). Manevî lezzetlerle başlanan oruç, daha canlı ve coşkulu tutulur. Sahurun nesnel ve manevi kazançları göz önünde bulundurularak ihmal edilmemesi gereken bir konu olduğu vurgulanıyor.