Sahura Kalkmadan Oruç Tutulabilir Mi?

ORUÇ VE SAHURUN ÖNEMİ

Ramazan ayında oruç tutmak isteyen pek çok kişi, çeşitli sebeplerle sahura kalkmanın mümkün olup olmadığını merak ediyor. Bu konuda “Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?” sorusu sıkça gündeme geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görüşlerine göre, sahura kalkmak oruç ibadetinin geçerliliği için zorunlu değildir. Yani, sahura kalkmadan oruç tutulabiliyor. Ancak, sahur yapmanın Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) sünnetlerinden olduğu unutulmamalı ve oruç tutan kişilere gün içerisinde güç ve kuvvet sağlaması bakımından da sahura kalkmaları öneriliyor.

NİYETİN ÖNEMİ

Oruç ibadetinin geçerli olabilmesi için niyet etmek esas. Ramazan oruçlarında niyetin en geç imsak vaktine kadar yapılması gerekiyor. Niyet işlemi kalben yapılabileceği gibi, dil ile de ifadelendiriliyor. Örneğin, “Yarın oruç tutmaya niyet ettim” şeklinde basit bir şekilde niyet etmek yeterli oluyor. Bir kişi sahura kalkmamış ama akşamdan oruç tutmaya niyet etmişse, onun orucu geçerli sayılıyor. Ancak, sahura kalkmadan niyet etmeyi unutan bir kişi, imsak vaktinden sonra niyet edemez ve orucu kabul edilmiyor.

NIYET ETMEDEN ORUÇ TUTMA DURUMU

Oruç tutarken niyet etmenin önemine değinildiğinde, niyetsiz oruç tutmanın geçerliliği konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar ortaya çıkıyor. Eğer kişi sahura kalkmamış ve niyet etmeyi unutmuşsa, bu durum ortada bir sorun oluşturuyor. Böylelikle Ramazan ayında oruç tutmak, niyetin doğru ve zamanında yapılmasına bağlı olarak geçerli hale geliyor. Sahur yapmadan oruç tutmak mümkün olsa da, her zaman sahura kalkmanın sağladığı faydalar göz önünde bulundurulmalı.