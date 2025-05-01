Said Amur, “Ben Buradayım. Kalacağım.”

İSRAİL YERLEŞİMCİLERİNE KARŞI DIRLIYA KALAN FİLİSTİNLİ

İşgal altındaki Batı Şeria’da, Filistin topraklarına yönelik Israilli yerleşimcilerin saldırısı sonucunda bacağını kaybeden 60’lı yaşlardaki Filistinli Said Amur, köyüne döndüğünü ve yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen topraklarını terk etmeyeceğini belirtiyor. Gazze sınırında yer alan Sderot kentindeki Soroka Hastanesi’nde bacağı kesildikten sonra, yaşadığı teneke barakaya geri dönen Amur, “Bu toprak benim parçam. Tek bacakla da olsa burada kalacağım. Beni yıldıramazlar.” diyor.

OLAY ANINI ANLATIYOR

Amur, İsraillilerin geçen hafta perşembe günü köye baskın düzenlediğini aktarıyor. “Oğlumu ve arazimi onlardan korumaya çalışırken, İsraillilerden biri beni yere itti. Ardından M16 tüfeğiyle iki kez havaya, bir kez de bacağıma ateş etti. Yaklaşık 40 dakika boyunca kan kaybettim.” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, İsrail sağlık ekiplerinin olay yerine geç geldiğini ve hastanede kendisine suçlu muamelesi yapıldığını vurguluyor. “Ellerim yatağa kelepçelendi ve ameliyat sonrası bacağımın kesildiğini öğrendim. Nasıl ve neden bilmiyorum.” diyerek yaşadığı durumu özetliyor.

TOPRAKLARINA VE AİLESİNE SAHİP ÇIKIYOR

Said Amur, olaydan günler önce İsrailli yerleşimcilerin arazisine saldırarak çevre çitlerini kaldırdığını, buna rağmen şikayetçi olmak için başvurduğu İsrail polisinin başvurusunu kabul etmediğini belirtiyor. Ailesinden kalma sekiz buçuk dönüm arazisi olduğunu ve Osmanlı dönemine ait tapularının bulunduğunu ifade ediyor. Zeytin ağaçları diktiği bu arazisini ve keçilerini bırakmayacağını vurgulayan Amur, “Saldırıların amacı bizi korkutup buradan göç ettirmek. Ama ben buradayım. Bacağım gitti, olsun; toprak için değer.” sözleriyle kararlılığını gösteriyor.

ONURLU BİR DURUŞ SERGİLİYOR

Amur’un evinin yanı başındaki yasa dışı “Avigail” yerleşim birimini bağlayan yol boyunca asılı İsrail bayraklarına atıfta bulunarak, “Amaçları bizi tek tek buradan çıkarmak. Ama başarılı olamayacaklar. Ben döndüm ve gitmeyeceğim.” diyor. Bacağı kesilmesine rağmen Amur, “Bugün evimdeyim, toprağımdayım. Bugün tek bacakla da olsam toprağımda kalacağım. Bu toprak benim hakkım ve ne olursa olsun burada kalacağım.” sözlerini kullanarak vatanına olan bağlılığını ifade ediyor.

SALDIRILAR VE YAŞANAN DRAM

Amur, bu toprakların vatanları olduğunu ve karşılaştıkları tüm baskılara rağmen oradan göç etmeyeceklerini belirtirken, gaspçı İsraillilerin ve onların hükümetinin Filistinlilere baskı yaparak onları topraklarından sürmeye çalıştığını da ekliyor. Son olarak, “Bacağım bu toprak uğruna feda oldu, bu verebileceğim en az şeydi.” diyor. Filistinli yetkililer, 2025’in ilk üç ayında Batı Şeria’da 860 saldırı gerçekleştirildiğini belirtiyor. Ayrıca, İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Gazze’de yürüttüğü saldırılarla eş zamanlı olarak Batı Şeria’daki baskılarının arttığını, bu süreçte 958 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 7 bin kişinin yaralandığını ve 16 bin 400 kişinin gözaltına alındığını vurguluyor.