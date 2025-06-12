Saimbeyli’de Sinema Etkinliği Gerçekleşti

ADANA’DA SİNEMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde bir sinema etkinliği yapıldı. Etkinlik, Kaymakamlık ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü halı sahasında oluşturulan alanda, katılımcılar “Hababam Sınıfı Uyanıyor” filmini izledi.

KAYMAKAM EMRE AÇAR ETKİNLİĞE KATILDI

Etkinliğe Kaymakam Emre Açar da katılım gösterdi. Bu tür etkinlikler, yerel halkın bir araya gelmesini sağlarken, kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor.