Saint-Maximin’den Mourinho’ya Gece Yarısı Yanıtı

TANSİYON YÜKSELİYOR

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi, deplasmanda Rangers ile karşılaşacakları mücadelede gerilim artıyor. Teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Bu durum, Portekizli hoca ile Fransız yıldız arasında bir gerginlik yaşandığını ortaya koydu. Mourinho’nun bu paylaşıma verdiği yanıt, Fenerbahçe kulislerini hareketlendirdi.

SAINT-MAXIMİN’İN ŞİİRSEL GÖNDERMESİ

Rangers maçında kadroya giremediğini öğrenen Saint-Maximin, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda “Beni alt etmek için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar. Daha uzun sürer ama sonunda gelir.” dedi. Bu mesaj, Mourinho’ya bir eleştiri olarak algılandı ve dikkat çekti.

MOURINHO’DAN CEVAP

Jose Mourinho, basın toplantısında Saint-Maximin’in paylaşıma yanıt vererek, “Saint-Maximin’in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bu konuda ben de fena sayılmam. Bir futbolcu iyi çalıştığında, çok çalıştığında, her gün antrenman yaptığında fit olup merdivenleri çıkabilir. Asansöre ihtiyaç duymaz. Ancak bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse, kilosu fazlaysa, maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar. Çünkü merdivenlerde çabuk yorulur.” şeklinde konuştu. Bu ifadeler, oyuncusunun fiziksel durumu ile çalışma disiplinini eleştirdiği yönünde yorumlandı.

SAINT-MAXIMİN’DEN GECE YARISI HAREKET

Mourinho’nun eleştirilerine yanıt vermekten kaçınmayan Saint-Maximin, gece yarısı yaptığı yeni bir paylaşımla gündemi sarstı. Fransız futbolcu, 2022 yılındaki kilosu ile Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu takipçileriyle paylaştı. Bu hamlesi, Mourinho’nun “kilosu fazla” iddialarını çürütmeye çalıştığını gösterdi. Paylaşımına eklediği “Yalanlar çiçek üretir ama meyve vermez” notu, gerilimi daha da artırdı.