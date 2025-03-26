Saint-Maximin Fenerbahçe’ye Geri Döndü

ALLAN SAINT-MAXIMIN’İN DÖNÜŞÜ

Fenerbahçe’de sezonun başından bu yana kiralık olarak mücadele eden Allan Saint-Maximin, teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı sorunlar sonrası kadro dışı kalmıştı. Ancak son gelişmelerle birlikte Fransız futbolcu hatasını kabullenerek takıma geri dönüyor. Sosyal medyada Mourinho’ya yönelik eleştiri yapan ve kişisel antrenman verilerini paylaşan Saint-Maximin, bu durumun ardından güçlü bir tepkiyle yüzleşti.

ÖZÜR DİLEMEK VE İYİ NİYET GÖSTERMEK

Oyuncunun geri adım atarak özür dilemesi, teknik ekip tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Son antrenmanlardaki hırslı ve istekli performansı ile dikkat çeken Saint-Maximin’in, Mourinho’nun gözüne yeniden girmek için çaba sarf ettiği öğrenildi. Fenerbahçe’nin Bodrum FK ile oynayacağı kritik maçta Saint-Maximin’in sahada olması bekleniyor.

GELİŞMELERİN TAKİP EDİLMESİ

Fenerbahçe’deki sukunet sürerken, Fransız oyuncunun ilerleyen haftalarda göstereceği performans merakla bekleniyor. Mourinho’nun, Saint-Maximin’e yeniden bir fırsat tanıyıp tanımayacağı ise maç kadrosunun duyurulmasıyla netlik kazanacak.