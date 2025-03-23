Şair Ve Yazarlar İftar Programında Buluştu

İFTAR PROGRAMINDA BİR ARAYA GELEN ŞAİR VE YAZARLAR

Ulusal Şair ve Yazar Kültür ve Sanat Derneği’nin üye şair ve yazarları iftar programında buluştu. Van’da kültür, sanat ve edebiyat alanında çeşitli etkinlikler düzenleyen şair ve yazarlar, bu özel programda bir araya geldi. Programda, 50 yılı aşkın bir süredir şiir ve kitap yazan, edebiyat dünyasına önemli katkılar sunan Müştehir Karakaya onurlandırıldı. Karakaya’ya, dernek başkanı Orhan Demirtaş tarafından bir plaket takdim edildi. Plaket töreninde, Karakaya’nın edebiyat alanındaki değerli katkılarıyla sanata olan tutkusu ön plana çıkarıldı.

AHDE VEFA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNE VERİLDİ

Etkinlikte, derneğin geleneksel “Ahde Vefa” ödülleri de takdim edildi. Murtaza Kamar ve yazar Sevgi Gülmez, sanata olan yıllardır süren katkıları ve azimleri dolayısıyla plaket ile onurlandırıldı. Bu ödüller, derneğin geçmiş sanatçılarla birlikte şu anki sanatçılara duyduğu saygıyı ve takdiri bir kez daha gözler önüne serdi.

SANATA BAĞLILIK VURGULANDI

Programın kapanışında, Ulusal Şair ve Yazarlar Derneği Başkanı Orhan Demirtaş, katılımcılara teşekkür ederek, sanata ve edebiyata bağlılıklarının her geçen gün artmakta olduğunu belirtti. Van’da uzun yıllar boyunca sanat ve edebiyat alanında eserler vermeye gayret ettiklerini ifade eden Demirtaş, “Şiirlerimizle, türkülerimizle, aşıklarımızla kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda şimdiye kadar birçok dernek ve topluluk oluşturarak sanatseverleri bir arada tutmaya gayret ettik. Yeni yılda Ulusal Şair ve Yazar Kültür ve Sanat Derneği adı altında çalışmalarımıza devam etmeye karar verdik. Kurucu başkanımız Hamide Toprak Donmuş’tur. Umuyorum ki etkinliklerimiz artarak devam edecektir. Sanatçıları ve sanata gönül verenleri bir araya getirerek, kültürel bir dayanışma sağlamaya ve Van’ın edebiyat dünyasına hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

ETKİNLİĞE KATILIM GİRGİNOLU OLDU

Programa katılan yazar ve şairler arasında Müştehir Karakaya, Murtaza Kamar, Orhan Demirtaş, Hakan Pütün, Aziz Saydut, Adnan Özkan, Ercan Ulutaş, Ahmet Zahiroğlu, Hüsamettin Ergül, Şevket Sulhan, Sevgi Gülmez, Selçuk Yılmaz, Eyüp Altun, Barış Kul, Yılmaz Şit, Şehvan Karakoyun, Rabia Bezir, Mehmet Fatih Yılmaz, Leyla Erdem, Muharrem Aktaş ve Ümmühan Bediaağlu gibi isimler yer aldı. İftar programı, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.