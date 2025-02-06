Sait Bilgin’in Depremde Kaybettiklerini Anıyoruz

DÜNYA KIRILDI: KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ SONRASI YAS

Kahramanmaraş odaklı 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde yıkıma neden olarak 53 bin 537 kişiyi kaybetmemize ve 14 milyon insanı doğrudan etkilememize yol açtı. Bu büyük felaketin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, yaşanan acı hala tazeliğini koruyor.

SAİT BİLGİN’İN ACISI ORTAK ACIMIZDIR

F5 Haber ailesi olarak, kurucumuz Sait Bilgin’in değerli eşi Pınar Bilgin ve çocukları Mazhar Kaan Bilgin ile Sürur Hakan Bilgin’i kaybetmenin tarifsiz acısını paylaşıyoruz. Bu acı olay sonrasında Sait Bilgin’in yaşadığı büyük kayıp, hepimizin yüreğinde derin bir yara açtı. Pınar Bilgin ve çocukları, hayatımıza dokunan, bize ışık olan kıymetli insanlardı.

Onların anısı, F5 Haber’in her köşesinde yaşamaya devam ediyor. Ne yazık ki, bu büyük felaket, sevdiklerimizin anısını yaşatmanın ve onların hatıralarını diri tutmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatıyor. Sevgili Pınar Bilgin, Mazhar Kaan Bilgin ve Sürur Hakan Bilgin, sizleri asla unutmayacağız. Ruhunuz şad olsun.