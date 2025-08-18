Haberler

Sait G. Bıçakla Yaralandı, Şüpheli Kaçtı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Siirt’te bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından vücudunun çeşitli bölgelerinden 7 kez bıçaklandı. Olay, öğle saatlerinde Güres Caddesi’nde meydana geldi.

TARTIŞMA VE KAVGA DAHİLİ OLDUĞU GÖRÜNTÜLER

Sait G. ile caddede karşılaştığı ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında, bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşünce, şüpheli yanındaki bıçakla Sait G.’ye saldırmaya başladı. Sait G., aldığı 7 bıçak darbesiyle yere yığıldı, ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sait G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisi, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

