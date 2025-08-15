Sakabaşı Köyü’ndeki Yangın Söndürüldü

ELAZIĞ’DAKİ YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Elazığ’ın Sakabaşı köyünde meydana gelen örtü yangını söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, köyde henüz belirlenemeyen bir sebep ile örtü yangını çıktı. Olayın ardından ilgili birimlere bildirim yapıldı ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi.

KÖY SAKİNLERİ YANGINA MÜDAHELE ETTİ

Yangına köy sakinleri ve itfaiye ekipleri birlikte müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın nedeniyle bazı ağaçların zarar gördüğü bilgisi alındı. Olayla ilgili daha fazla detay henüz ortaya çıkmadı.