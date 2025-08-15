Haberler

Sakabaşı Köyü’ndeki Yangın Söndürüldü

ELAZIĞ’DAKİ YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Elazığ’ın Sakabaşı köyünde meydana gelen örtü yangını söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, köyde henüz belirlenemeyen bir sebep ile örtü yangını çıktı. Olayın ardından ilgili birimlere bildirim yapıldı ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi.

KÖY SAKİNLERİ YANGINA MÜDAHELE ETTİ

Yangına köy sakinleri ve itfaiye ekipleri birlikte müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın nedeniyle bazı ağaçların zarar gördüğü bilgisi alındı. Olayla ilgili daha fazla detay henüz ortaya çıkmadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Yangın Kontrol Altına Alındı, Sürüyor

Ermenek'te orman yangını sürerken, yangına havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Enerji düşürme çalışmaları da devam ediyor.
Haberler

Özgür Özel, İnan’a Yapılanları Kınadı

CHP lideri Özgür Özel, partideki 38 cesur kadın belediye başkanını övgüyle andı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.