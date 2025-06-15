Sakallı Ejderler 10 Bin Liraya Satılıyor

AVUSTRALYA’DAN YASADISIYLA GETİRİLDİ

Avustralya’nın çöl bölgelerinde yaşayan sakallı ejderler, Türkiye’de internet ortamında 10 bin liraya kadar fiyatlarla satışa sunuluyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu satışların tespit edilmesi durumunda hayvan başına 60 bin 187 lira ceza uygulanacağını bildiriyor. Ana vatanı Avustralya olan bu hayvanlar, çöl, step, bozkır, kaya ve açık ormanlık alanlarda yaşıyor ve yasadışı yollarla Türkiye’ye getiriliyor.

İNTERNETTE SATIŞTA YER ALIYORLAR

Sakallı ejderlerin internet sitelerinde, 4 bin lira ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıldığı görülüyor. Bu ilanlarda satış yapanların yazdığı açıklamalar dikkat çekiyor. Örneğin, “Canlılar gayet sağlıklı ve kendi üretimimdir. İştahları yerindedir”, “Takas düşünülür”, “Yavru +47 cm gaint sakallı ejder erkek iletişim WhatsApp”, “2 yaşında dişi sağlıklı red hypo sakallı ejder.” gibi ifadeler kullanılıyor.

CEZA UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu tür satışların tespit edilmesi halinde gerekli idari para cezasının uygulanacağını vurguluyor. Bu durum, yasa dışı satışların önüne geçmek amacıyla hayvanların korunması için önemli bir adım teşkil ediyor.