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Sakar Rampasında Trafik Kazasında Yaralı Var

TRAFFIC ACCIDENT IN SAKAR RAMP

Muğla’nın Ula ilçesinde bulunan Sakar rampasında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralanıyor. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.10’da Muğla-Antalya Karayolu Sakar mevkiinde Antalya yönünde gerçekleşiyor. 20 B 5735 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybediyor ve sonuç olarak yoldan çıkarak kaza yapıyor. Kazada sürücü hafif yaralanıyor.

EMERGENCY TEAMS DEPLOYED TO THE SCENE

Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptıkları ihbar sonucunda olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk ediliyor. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yapıyor ve ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıyor. Hastaneye sevk edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğreniliyor. Kazayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

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