Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Açıklama Yaptı

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği’nden Haciz Açıklaması

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği, mevcut borçları nedeniyle kraliçe arılar ve makinelerine haciz uygulanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Birlik Başkanı Mustafa Ör, “Bizi icraya veren firma ile hiçbir işimiz yok. Bu şekilde nasıl icraya verildik şaşırıyoruz. Günü geçmiş hiçbir borcumuz yok” diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde, arı yetiştiricileri birliğine haciz geldiği ve kraliçe arılara el koyulduğu iddiaları gündeme geldi.

Haciz Sürecine İlişkin Açıklamalar

Mustafa Ör, yeni hizmet binasına kısa bir süre önce taşındıklarını belirterek, taşınma sürecinde gelen e-haciz tebligatlarının dikkatten kaçtığını ve bu nedenle yasal sürenin kaçırıldığını belirtti. Haciz memurlarının tesislere geldiğini ve sadece bal tenekeleri ile birkaç arı yemi üretim makinesine el koyduğunu aktaran Ör, kraliçe arılarının haczedilmediğini vurguladı. Haciz işlemlerini başlatan firmayla ticaret ilişkilerinin olmadığına dikkat çekerek, hukuki süreçte gerekli tüm başvuruları yaptıklarını söyledi.

Üye Çıkarlarını Koruma Amaçlı Açıklama

Başkan Ör, “Burası yeni tesisimiz, Arıcılar Birliği’ni buraya biz taşıdık. Taşınma esnasında e-haciz göndermişler bize. Taşınma süresince e-hacizi göremedik ve 7 günlük süreyi geçmiş olduk. Buradan bazı makineleri ve balları haczettiler. Haciz eden firma ile ticari bir ilişkimiz yok” şeklinde konuştu. Ayrıca ana arıların listelere girmesi veya yediemine götürülmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Üyelerinin ve birliğin çıkarlarını korumak için bu basın açıklamasını yapma ihtiyacı duyduklarını belirtti.

Borç Durumu ve İleriye Dönük Beklentiler

Ör, “1 ay içerisinde makinelerimizi geri alacağımızı tahmin ediyoruz. Çünkü alacağımız-vereceğimiz, ticari bir ilişkimiz yok. Bu düşünce ile gerekli başvurularımızı yaptık” dedi. Kendilerini icraya veren firma ile ilişkileri olmadığını vurgulayan Ör, “O firma ile hiçbir alışverişimiz yok. Firmayı araştırdık, 2. ayda kurulmuş. Buradaki inşaat için farklı bir firma ile çalıştık. Yılbaşından önce tüm ödemelerimizi yaptık” diyerek durumlarının net olduğunu ifade etti. “Tekrar ürünlerimizi en geç 1 ay içerisinde geri alacağımıza eminiz. Bir gelişme olduğunda tekrar basın açıklaması yapacağız” diye ekledi.