Sakarya Basketbol Play-Off’ta Uşak’la Karşılaşacak

PLAY-OFF MAÇLARI HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off son 12 turunda Uşak Basketbol ile karşılaşacak. İlk maç 18 Mart’ta Uşak’ta yapılacak, rövanşı ise 21 Mart’ta Sakarya’da oynanacak. İki galibiyet elde eden takım, Play-Off final grubuna kalacak. Eğer seri eşitlik durumu oluşursa, üçüncü ve son karşılaşma 24 Mart’ta Uşak’ta gerçekleştirilecek.

TARAFTAR DESTEĞİ ÖNEMLİ

Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, Play-Off öncesi açıklamalarda bulunarak, takımın şu ana kadar gösterdiği başarıdan büyük mutluluk duyduklarını ve zorlu Play-Off mücadelesinde takıma güvendiklerini ifade etti. Zengin, “Takımımızın gösterdiği performanstan memnunuz. Play-Offlara çok güzel başladık. Şimdi sırada daha zorlu bir mücadele var. Uşak, kendi grubunu lider bitirmişti. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. Oradan bir galibiyet almamız durumunda 21 Mart’ta Sakarya’da evimizde tur için parkeye çıkacağız. Bizim en büyük gücümüz taraftarımız. Onların güçlü desteği ile takımımız daha iştahlı ve arzulu oynuyor. Bu nedenle tüm basketbol severleri takımımızın yanına, güçlü destek için salona davet ediyorum” dedi.