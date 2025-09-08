Sakarya, Bolu, Kocaeli, Karabük, Düzce

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

Sakarya, Bolu, Kocaeli, Karabük ve Düzce’de 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında öğrenciler dersbaşı yaptı. Sakarya’da 797 okulda 9 bin 368 derslikte, 14 bin öğretmen ve 205 bin öğrenci ile yeni dönem başladı. Serdivan ilçesindeki Bahçelievler Gazi İlkokulu’na gelen aileler, çocuklarını öğretmenlerine teslim etti. Öğrenciler, İstiklal Marşı töreninin ardından ilk ders için sınıflarına geçti.

BOYUT KAZANAN EĞİTİM ORTAMI

Bolu’da 2 bin 625 derslikte 4 bin 240 öğretmen, yeni dönemde öğrencilere ders vermek için buluştu. Tüm okullarda ilk ders zili çaldığında öğrenciler, yaz tatilinin ardından sınıflarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Kent merkezindeki 50. Yıl Ortaokulu’na gelen öğrenciler, ders zilinin çalmasıyla dersbaşı yaptı.

KOCAELİ’DEKİ TÖREN JOYUNDA ÇOCUKLARIN HEYECANI

Kocaeli’de 1,493 okulda 462 bin 295 öğrenci ve 30 bin 12 öğretmen, ders zilinin çalmasıyla sınıflarındaki yerlerini aldı. Gebze ilçesindeki Osmangazi Ortaokulu’nda, yeni eğitim öğretim yılına özel bir tören yapıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından bazı öğrenciler şiir okudu. 5. sınıfa başlayan öğrencilerin isimleri, tek tek okunarak sınıflarına alındı.

KARABÜK’TE YENİ DÖNEM HEYECANI

Karabük’te 197 okulda yaklaşık 37 bin öğrenci ve 3 bin 500’ü aşkın öğretmen, yeni eğitim öğretim yılı için bir araya geldi. Yeşil Mahalle’deki Şehit Mehmet Esen Ortaokulu ve Anayasa İlkokulu’nda yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından öğrenciler, sınıflarına alındı.

DUZCE’DE NEŞELİ BAŞLANGIÇ

Düzce’de öğrenciler, sabah saatlerinde aileleriyle okullarının yolunu tuttu. Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu’nda İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler, sınıflara alındı. İlkokula yeni başlayan öğrenciler, balonlarla süslenen sınıflarında dersbaşı yaptı. İl genelinde yeni eğitim öğretim yılı, 402 okulda 77 bin 160 öğrenci ve 6 bin 7 öğretmenle başladı.