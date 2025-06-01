Sakarya Büyükşehir Belediyesi ATLAS’ı Tanıttı

ATLAS UYGULAMASI HAYATA GEÇTİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, coğrafi bilgi sistemlerini bir araya getiren “ATLAS” uygulamasını hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu uygulama ile coğrafi bilgi sistemlerinin sunduğu temel işlevler tek çatı altında toplanıyor. Uygulama sayesinde harita tabanlı verilerin etkin yönetimi ve analizi sağlanarak, harita destekli karar süreçlerinin daha hızlı, doğru ve veriye dayalı yürütülmesi hedefleniyor.

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER SUNUYOR

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kurumun ihtiyaçlarına özel olarak yapılandırılan uygulama, yerel yönetimlerde milli yazılım kullanımına güzel bir örnek niteliği taşıyor. Uygulamanın içeriğinde katman tanımlama, yetkilendirme, katman özelleştirme, tematik analizler, dinamik içerik yönetimi, 3D harita görüntüleme ve farklı altlık haritalar üzerinden konum sunumu gibi çok sayıda gelişmiş özellik bulunuyor. Esnek mimarisi sayesinde farklı kullanıcı profilleri için özel yetkilendirmeleri destekleyen uygulama, MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) ve TKGM (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) gibi devlet servisleriyle entegrasyon sağlıyor. Bu özellikleri ile vatandaşlara daha iyi, hızlı ve entegre bir hizmet sunulması amaçlanıyor.

METROBÜS PROJESİ DEVAM EDİYOR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar tarafından duyurulan, Yenikent-Adapazarı arasında 19,5 kilometre uzunluğunda ve 13 istasyondan oluşan metrobüs projesi de devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarının yanı sıra çelik bariyer montajı, yaya geçitleri, durak montajları, köprü ve sinyalizasyon çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı ifade ediliyor.

KARAPÜRÇEK’TE YATIRIM VE HİZMETLER

AK Parti Karapürçek İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen 82. İlçe Danışma Meclisinde ilçeye yapılacak yatırımlar ve teşkilat mensuplarının talepleri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sosyal Gelişim Merkezi ve Millet Bahçesi projelerinin hazır olduğunu ve ihale aşamasına geçileceğini belirtti. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yapılacak futbol sahası projesinin de hayata geçirileceği bilgisi verildi. Toplantıda, inşa edilen Lamellalı Ön Çökeltim Sistemi ile ilçedeki bulanıklık nedeniyle arıtılamayan suların geri kazandırıldığı da dile getirildi. Toplantıya, AK Parti Sakarya milletvekilleri, AK Parti İl Başkanlığı ve diğer önemli temsilciler katılım gösterdi.