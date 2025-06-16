Sakarya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Dönemi Tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bahar dönemi kapsamında düzenlediği akademi eğitimlerinin tamamlandığını duyurdu. Türkiye’nin tanınmış akademisyenlerinin katkılarıyla Hüsn-ü Aşk okumaları, mimarlık, tarih, mesnevi okumaları, felsefe ve sinema konularında 6 farklı alanda verilen eğitimlerde, 173 kursiyer 8 haftalık programı başarıyla tamamladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, eğitimlere katılan tüm öğrencilere teşekkür ederek, “Alanında uzman akademisyenlerin konuk olduğu akademi eğitimlerimiz, 6 hafta boyunca sanatın, edebiyatın, sinemanın, felsefenin, tarihin derinliklerine uzanan yolculuk oldu. Toplumumuzun kültürel ve entelektüel birikimini zenginleştirmek, farklı disiplinlere dair farkındalığı artırmak ve katılımcılarımızı düşünsel yolculuğa davet etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz Büyükşehir Akademi inşallah yeni dönemde de kaldığı yerden devam edecek.” ifadelerini kullandı.

BABA VE ÇOCUKLAR KAMPTA BULUŞTU

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü dolayısıyla 50 aileden 150 katılımcıyla Macera Park’ta kamp etkinliği düzenledi. Babalar ve çocuklar, doğa yürüyüşleri, langırt, dart, satranç, açık hava sineması, zipline gibi etkinliklerle keyifli zaman geçirdi. Kamp ateşini çocuklarla yakan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, çocuklara güzel anılar sunduklarını belirtip, “Çocuklarınız eve döndüklerinde kamp ateşini, çadırı ve karanlıkta geçirdikleri zamanı sadece bir anı olarak değil, birer deneyim olarak hatırlayacaklar. Birlikte hareket etmeyi, paylaşmayı ve doğayla uyum içinde olmayı öğrenecekler. Doğaya, dostluğa, arkadaşlığa ve güven duygusuna daha çok sahip çıkacaklar. Belki şu an bunun farkında değiller ama ileride bugünü hatırlayacaklar.” değerlendirmesinde bulundu.

SAMEK KURSİYERLERİNİN ESERLERİ SERGİLENDİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarının (SAMEK) yılsonu sergisi Geyve’de yapıldı. Kent orkestrasının müzik performansı ile açılışı yapılan sergide, 16 farklı branştan 350 eser sergilendi.

AK Parti İl Gençlik Kolları, LGS sınavına giren öğrencilere moral verebilmek ve “Babalar Günü”nü kutlamak için sınav merkezlerinin önünde öğrenci ve ailelere ikramlarda bulundu. Teşkilattan yapılan açıklamada, Gazze’deki çocukların eğitim haklarına da dikkat çekilerek, “Bugün burada sınava giren çocuklarımız için sevinirken, Gazze’deki çocukların eğitim hakkının bombalarla ellerinden alındığını unutmuyoruz.” denildi.

ERENLER’DE İLK KEZ TÜRK MÜZİĞİ FESTİVALİ DÜZENLENİYOR

Erenler Belediyesi ve Halk Müziği Derneği işbirliği ile “Sakarya 1. Türk Müziği Festivali”, Erenler Kültür Merkezi’nde 18-19 Haziran tarihlerinde 19.30 saatlerinde gerçekleştirilecek. Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Türk halk ve sanat müziği konserlerinin yer alacağı etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.