Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otopark Açıyor

YENİ KATLI OTOPARK HİZMETE AÇILACAK

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık kampüsü bölgesinde inşa edilen, 530 araç kapasitesine sahip katlı otopark nihayet hizmete açılıyor. Belediyeden gelen bilgiye göre, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Acil Durum Hastanesi’nin katlı otoparkındaki ince işçilik çalışmaları tamamlanmış durumda. Otopark, son kontrollerin ardından kullanıma sunulacak. Bölgedeki park sorununu kalıcı olarak çözme amacı taşıyan bu yatırım, 4 bin 561 metrekarelik bir alanda gerçekleştirildi.

TARIHI ÇARK RESTORE EDİLECEK

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Aziz Duran Parkı’ndaki tarihi çarkın yenilenmesi için 5 Eylül’de ihale gerçekleştirecek. Belediyeden yapılan açıklamada, bu yenileme projesinin hem çarkın simgesel değerinin korunmasına hem de ziyaretçiler için alanın daha güvenli hale gelmesine yönelik olduğu ifade edildi. Restorasyon tamamlandıktan sonra tarihi çarkın yeniden hizmete sunulacağı kaydedildi.

30 AĞUSTOS’TA ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla vatandaşlara toplu ulaşım araçlarını ücretsiz sunacak. ADARAY, metrobüs ve belediye otobüsleri, bu özel günde vatandaşların hizmetine ücretsiz olarak sunulacak. Belediyeden yapılan açıklamada, 30 Ağustos’un Zafer Bayramı olarak kutlandığı ve bu vesileyle ulaşımın ücretsiz olacağı belirtildi.