Sakarya Büyükşehir, Play-Off İçin Sahada

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, 2. Lig Play-Off’un son 12 turu rövanşında 21 Mart Cuma günü saat 20.30’da Ada Yem Uşak Basketbol’u ağırlıyor. Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek bu karşılaşmada, takımlar turu geçmek için mücadele edecek.

Önceki Play-Off karşılaşmasında deplasmanda 57-59’luk skorla İlk maçını kazanan Sakarya temsilcisi, kendi sahasında taraftarının desteğiyle daha da güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor. Bu kritik mücadele Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek ve girişler taraftara ücretsiz olacak.

Büyükşehir Basketbol Takımı, bu önemli maçtan galip çıkması halinde 6 takımlı Play-Off final grubuna katılarak şampiyonluk mücadelesine girecek. Takımın bu aşamada elde edeceği başarı, sezon için büyük bir önem taşıyor.