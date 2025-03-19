Sakarya Büyükşehir, Uşak’ı Yenerek Öne Geçti

MAÇ ÖZETİ

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off son 12 turu mücadelesinde Ada Yem Uşak Basketbol’u ağırlayan Sakarya Büyükşehir Basketbol, parkeden 57-59 galip ayrılarak turda 1-0 öne geçti. Uşak Merkez Spor Salonu’nda gerçekleşen bu karşılaşmada Büyükşehir, Serhad Çorumlular, Can Koç, Doğancan Tokmak, Emir Apak ve Çağatay Çevik gibi oyuncularla sahaya çıktı. İlk yarı kısır geçerken, Büyükşehir takımı devreyi 27-28 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDA HEYECAN DOLU ANLAR

İkinci yarıda rakibi karşısında mücadeleyi bırakmayan Büyükşehir Basketbol, son dakikalarında heyecan dolu bir karşılaşmayı 57-59 kazanmayı başardı. Takım adına en skorer oyuncu olan Çağatay Çevik, 12 sayı atarak öne çıkarken, Serhad Çorumlular kritik anlarda attığı sayılarla galibiyette önemli bir rol üstlendi. Bu sonuçla seride 1-0 öne geçen Büyükşehir Basketbol, serinin ikinci maçı için 21 Mart Cuma günü Sakarya’da sahaya çıkacak.

PLAY-OFF HEDEFİ

Büyükşehir’in seride ikinci galibiyeti alması durumunda, Play-Off final etabına katılma hakkını kazanması bekleniyor. Takım, bu hedef doğrultusunda çabalara devam ediyor ve bundan sonraki karşılaşma için hazırlıklar yapıyor.