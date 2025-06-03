Sakarya’da 100 Tüfek Ele Geçirildi

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON LİRA OLAN SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Sakarya’da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 5 milyon lira değerinde 100 adet seri numarası bulunmayan tabanca ve 100 adet tabanca şarjörü elde edildi. Bu operasyona Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

BİR KİŞİ HAKKINDA ADALET SÜRECİ BAŞLADI

Yapılan çalışmalar neticesinde, ele geçirilen silahlarla ilgili bir kişi hakkında adli işlem süreci başlatıldı. Olay, Sakarya’da güvenlik güçlerinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelesinin ne denli etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.