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Sakarya’da 11 Kişi Tutuklandı

Sakarya’da komşular arasında yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga sonrasında hastanede tedavisi tamamlanan 3 kişi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi, bu kişilerin tutuklanmasıyla birlikte tutuklu sayısı 11’e çıktı.

OLAYIN DETAYLARI

Serdivan ilçesindeki Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak’ta, 6 Nisan gecesi çocukların kavgasıyla başlayan ve ailelerin de karıştığı olayda hayatını kaybedenler arasında Yaşar Özyurt ile oğulları Onur Özyurt (24) ve Özgür Özyurt (21) ile birlikte Fahri Yıldız ve Volkan Yıldız yer alıyor. Ayrıca olayda 5 kişi de yaralandı.

GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak 4 kişinin hastanede olduğu toplamda 12 kişiyi gözaltına aldı. Bu süreçte 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi. Yapılan işlemler sonrası T.Y. (25), B.T.Y. (50), S.Y. (37), N.Y. (39), F.Y. (45), B.Y. (32), S.T.Y. (27) ve F.K. (17) isimli 8 şüpheli tutuklandı.

YENİ TUTUKLAMA

Tedavileri tamamlanan 4 kişiden G.Ö. (39) ve N.Y. (48) Asayiş Şube Müdürlüğü’nden, F.U.U. (17) ise Çocuk Şube Müdürlüğü’nden adliyeye sevk edildi. Mahkeme önüne çıkarılan bu şüpheliler de tutuklandı. Böylece, 5 kişinin yaşamını yitirdiği bu olaya yönelik tutuklama sayısı toplamda 11’e ulaştı.

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