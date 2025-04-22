Sakarya’da 110 Kişi Gözaltına Alındı

Sakarya’da Uyuşturucu Operasyonları

UYUŞTURUCU KULLANICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sakarya’da 11-20 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu kullanıcıları ve satıcıları üzerinde gerçekleştirilen operasyonlar, 9 gün süresince devam etti. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği bu çalışmalarda toplamda 110 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar neticesinde ortaya çıkan durum, uyuşturucu ile mücadelede ciddi bir adım atıldığını gösteriyor.

ŞÜPHELİLERDEN TUTUKLAMALAR

Gözaltına alınanlardan, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 4 kişi, mahkeme kararınca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tutuklamalar, özellikle uyuşturucu ticareti ile mücadele açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, piyasa değeri yüksek olan uyuşturucu maddeler de ele geçirildi. Toplamda 1.869 gram sentetik uyuşturucu, 290 gram metametamin, 46 gram kubar esrar, 30 gram skunk, 2 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 100 mililitre sentetik uyuşturucu hammaddesi, 85 adet sentetik hap ve 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı, güvenlik güçleri tarafından confiscate edildi. Bu durum, Sakarya’daki uyuşturucu ile mücadelede önemli bir başarı sağlandığını gösteriyor.