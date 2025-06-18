Sakarya’da 12 Trafik Kazası Oluştu

DİKKATSİZLİK VE KURAL İHLALLERİ SONUCU KAZALAR YAŞANDI

Sakarya’da mayıs ayında meydana gelen 12 ayrı trafik kazası, dikkatsizlik ve kural ihlalleri nedeniyle gerçekleşti. Bu kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı ve olayların ayrıntıları gözler önüne serildi.

KAZALARA İLİŞKİN DETAYLAR PAYLAŞILDI

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, bu kazaların büyük çoğunluğu sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlalleri yüzünden ortaya çıktı. Bu durum, trafik güvenliği açısından önemli bir sorun teşkil ediyor.