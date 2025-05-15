Sakarya’da 157 Hükümlü Yakalandı

SUÇLARLA MÜCADELE FAALİYETLERİ ARTIRILDI

Sakarya’da geçen ay çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 157 hükümlü yakalandı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin yanı sıra JASAT ve istihbarat ekipleri de 1-30 Nisan tarihleri arasında toplam 10 bin 30 önleyici ve adli devriye gerçekleştirdi.

YOL KONTROLÜ VE SORGULAMA İŞLEMLERİ

Yol kontrol uygulamaları ve devriye çalışmaları kapsamında 430 bin 81 kişinin sorgusu yapıldı. Bu sorgulamalar ile aranan kişilerin yakalanmasına dair yürütülen çalışmalar neticesinde, 113 kişi “dolandırıcılık”, 51 kişi “hırsızlık”, 50 kişi “uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak”, 3 kişi “cinayet”, 1 kişi “terör” suçlarından ve 927 kişi diğer suçlardan olmak üzere toplam 1145 kişi yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 157 kişi cezaevine gönderildi.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

Yapılan aramalarda 27 ruhsatsız tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 10 av tüfeği ve 2 makineli tabanca ele geçirildi. Bu operasyonlar, suç ortalaması ile ilgili detayları ortaya koyarken, güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.