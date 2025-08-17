Sakarya’da, 17 Ağustos Anma Programı

ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Sakarya’da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla bir anma etkinliği yapıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen bu etkinlikte, 26 yıl önce meydana gelen depremin yıl dönümünde saat 03.02’de sela okundu.

DUA ETMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Selanın ardından, protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlar, vaizin öncülüğünde dua ederek hayatlarını kaybedenleri andı. Bu etkinlik, depremde yaşanan acıları hatırlatırken, toplumun dayanışma ve birlik duygularını pekiştirdi.