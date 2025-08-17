Haberler

Sakarya’da, 17 Ağustos Anma Programı

ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Sakarya’da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla bir anma etkinliği yapıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen bu etkinlikte, 26 yıl önce meydana gelen depremin yıl dönümünde saat 03.02’de sela okundu.

DUA ETMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Selanın ardından, protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlar, vaizin öncülüğünde dua ederek hayatlarını kaybedenleri andı. Bu etkinlik, depremde yaşanan acıları hatırlatırken, toplumun dayanışma ve birlik duygularını pekiştirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Serap Aksüt, Kadınların Başarabileceğini Gösteriyor

Malatya'da lastik tamircisi olarak 24 yılını geride bırakan Serap Aksüt, kadınların başarılı olabileceğine dair güçlü bir örnek teşkil ediyor. Azmiyle zorlukları aşıyor.
Haberler

Adana’da Dolandırıcılık İçin 8 Tutuklama

Adana'da sosyal medyada dolandırıcılık yapan 8 kişi tutuklandı. Çetenin lideri, 25 farklı suçtan aranıyordu. Bir mağdurun başvurusu sonucu operasyon gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.