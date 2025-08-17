Sakarya’da 17 Ağustos’ta Sela Okundu

ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Sakarya’da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler için bir anma programı gerçekleştirildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlediği bu programla, felaketin yıldönümünde anma etkinliklerine öncülük etti.

SELA OKUNDU VE DUA EDİLDİ

Anma etkinliği kapsamında, 26’ncı yıl dönümünde saat 03.02’de sela okundu. Selanın ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar, vaiz eşliğinde dua etti. Bu sayede, depremin yarattığı acı hatırlanarak, hayatını kaybedenler anıldı.