Sakarya’da 17 Gün Önce Olay

SON ŞÜPHELİ ADLİYELİK OLDU

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, 17 gün önce komşular arasında yaşanan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya dair hastanede tedavi süreci tamamlanan son şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 Nisan gecesi Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak üzerinde çocuklar arasındaki kavganın büyümesiyle ailelerin de dahil olduğu çatışmada, Yaşar Özyurt ile birlikte oğulları Onur (24) ve Özgür Özyurt (21), ayrıca Fahri Yıldız ve Volkan Yıldız yaşamını yitirdi. Bu olay sonucunda 5 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

POLİSİN OPERASYONU DEVAM EDİYOR

Kavganın ardından polis ekipleri, olayla ilgili kapsamlı inceleme başlatarak 4’ü hastanede toplamda 12 kişiyi gözaltına aldı ve olay yerinde 6 tabanca ile 3 tüfek ele geçirdi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilip tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 gün önceki kanlı olayda, polis tarafından T.Y., A.Y. ve B.Y. adında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Bugün ise hastanede tedavisini tamamlayan S.Y., emniyet işlemlerinin ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Ayrıca, 4 şüphelinin işlemlerinin hala devam ettiği öğrenildi.