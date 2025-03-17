Sakarya’da 18 Mart’ta Okullar Tatil Mi?

METEOROLOJİ’DEN YENİ UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından Türkiye’nin pek çok bölgesinde yağışlar görülmeye başlandı. Sakarya ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Meteoroloji, birçok il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Sakarya’da okulların durumu hakkında en son gelişmeler merak ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kısımları ve zamanla yüksek kesimleri başta olmak üzere Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına etkili olacak. Rüzgarın hızının 50-70 km/saat olmasının yanı sıra, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde 80-90 km/saat hızlara ulaşması bekleniyor. Özellikle iç kesimlerde akşam saatlerinden sonra ve Doğu Karadeniz’de Salı sabahı rüzgarın etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Bu durum, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve zehirlenmelere neden olabileceği için vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Meteoroloji tarafından gelen son bilgiler doğrultusunda, Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havayla batı ve iç kesimlerde zirai don olaylarının yaşanması bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi ve batı ile orta Karadeniz’in iç kesimlerinde, 18 Mart 2025’te (Salı) gece saatlerinden itibaren orta kuvvette, yer yer kuvvetli zirai don olabileceği öngörülüyor. Zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların bu tehlikeye karşı dikkatli olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sıcaklık tahminlerini yakından takip etmeleri önemli.

OKULLAR HAKKINDA AÇIKLAMA BEKLENİYOR

18 Mart 2025 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. 19 Mart 2025 Çarşamba günü ise Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Sakarya Valiliğinden henüz 18 Mart Salı ile ilgili resmi bir tatil duyurusu yapılmamış durumda.